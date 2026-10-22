الإعلامية براء عماد تتوج بالوسام الماسي لصانعات التغيير لعام 2026 في إسطنبول

وطن للأنباء: تُوّجت الإعلامية الفلسطينية براء عماد بالوسام الماسي الخاص لصانعات التغيير لعام 2026، ممثلةً عن دولة فلسطين، خلال احتفال رسمي أُقيم في مدينة إسطنبول التركية، ضمن أعمال القمة السادسة عشرة للنساء صانعات التغيير، التي نظمها المجلس العالمي للقيادات النسائية وصانعات التغيير تحت شعار: "قوة التأثير نحو قيادة التغيير – المستقبل تصنعه النساء".

وجاء التكريم تقديراً لمسيرتها الإعلامية وإسهاماتها في العمل الإنساني وصناعة المحتوى الهادف، ودورها في نقل الرواية الفلسطينية وإيصال صوت الإنسان الفلسطيني إلى المنصات المحلية والدولية.

وشهدت القمة عقد جلستين حواريتين تناولتا قضايا المرأة والقيادة وصناعة التغيير، بمشاركة متحدثات من عدد من الدول العربية، ناقشن دور المرأة في إحداث التحولات المجتمعية وتعزيز حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار.

وألقت عماد كلمة نيابة عن المكرّمات، وضعت فيها فلسطين في صدارة رسالتها، مستحضرةً دور الإعلام والصوت الإنساني في تجاوز الحدود ونقل حكاية شعب يتمسك بحقه في الحياة والحرية. كما تحدثت عن تجربتها في حمل صوت فلسطين عبر مسيرتها المهنية، مؤكدة أن الكلمة والصوت يمكن أن يشكلا مساحة للدفاع عن الإنسان وإيصال معاناته إلى العالم.

واستعرضت أبرز محطات تجربتها الإعلامية، وفي مقدمتها مبادرة «هذه قصتي»، والحملة العالمية "نحن صوتكم"، كما أشارت إلى ترشحها لجائزة "Voice Arts Awards" العالمية، في محطة تعكس امتداد تجربتها في مجال العمل الصوتي إلى منصات دولية.

ولاقت كلمتها تفاعلاً من الحضور، تخلله تصفيق عقب حديثها عن فلسطين وتجربتها الإعلامية، في تأكيد على حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دور الإعلام في نقل الرواية الإنسانية للشعوب.

ويأتي هذا التكريم في إطار مسيرة تواصل فيها عماد توظيف خبرتها في التقديم الإذاعي والسرد القصصي الإنساني لخدمة القضايا المجتمعية والوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن الصوت ليس مجرد أداة لنقل الخبر، بل مسؤولية ورسالة قادرة على الوصول إلى الإنسان أينما كان.

ومن إسطنبول، حملت عماد صوت فلسطين إلى منصة دولية، مؤكدة من خلال كلمتها أن حضور القضية الفلسطينية يتجاوز حدود المكان، وأن الإعلام قادر على إيصال حكاية الإنسان الفلسطيني إلى العالم.