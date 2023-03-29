بسببب دولة الاحتلال .. تجريد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما

وطن: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما.

وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو آيار إلى 11 يونيو حزيران المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة منتخب الاحتلال.

وقال بيان صادر عن الفيفا "قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية ، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023".

وسيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة.