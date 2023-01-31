الاحتلال يطلق قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، وكثفت من توجدها العسكري في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إضاءة في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر ونفذت أعمال بحث في المكان، وسط تشديد إجراءاتها العسكرية على المدخل الجنوبي للمدينة.

في حين أغلق شبان مساء اليوم مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحا، لليوم الرابع على التوالي.

المصدر: (وفا)