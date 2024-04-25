الاعلام العبري : القضاء على السنوار والضيف له اهمية عسكرية وانتصار رفح لا يعني انتهاء الحرب على غزة

وطن: قالت صحيفة معاريف العبرية نقلًا عن الرئيس السابق لقسم الأسرى والمحتجزين في الموساد "رامي إيجرا"، "ان تبادل الأسرى، والقضاء على الثنائي محمد ضيف ويحيى السنوار، له أهمية عسكرية كبيرة".

وأوضح ايجرا، ان رفح ليست ستالينغراد، إذا انتصرنا في رفح، فهذا لا يعني أن الحرب قد انتهت، ليس الأمر أننا إذا ضربنا أربع كتائب هناك، فإن الحرب قد انتهت و لقد حققنا النصر الكامل.

وأشار الى ان لدى حماس رصيد استراتيجي يسمى الرهائن، وهي على استعداد للتنازل عنه فقط مع قيام "إسرائيل" بوقف القتال والانسحاب من قطاع غزة والمساعدة في إعادة تأهيل القطاع.

وأضاف ان حماس اضافت حيلًا أخرى إلى الوصفة، بما في ذلك السيطرة على الأقصى والالتزام بعدم إيذاء قادة حماس، أيًا كانوا.

وزعم أن احتلال رفح سيكون له أهمية تكتيكية في أقصى تقدير، واحتلال رفح بالنسبة له يجب أن يكون وسيلة لتحقيق هدف آخر أكثر أهمية.