لواء احتياط في جيش الاحتلال: الحرب تُدار على يد فوضويين ولم تحقق أي نجاح

وطن: أكد اللواء احتياط في جيش الاحتلال، يوم توف سامية، أنه "لا توجد حكومة في إسرائيل"، وأنّ "الحرب تُدار على يد فوضويين وليس فيها أي نجاح".

وقال سامية لـ"القناة 13" العبرية: "الحرب تُدار منذ 7 أشهر على يد فوضويين يديرون نتنياهو ويحددون له ما ينبغي فعله، لا يوجد حكومة في إسرائيل، ولا يوجد أي نجاح في الأشهر السبعة الأخيرة. لا يوجد أي نجاح، لا عسكري ولا اقتصادي ولا أمني ولا سياسي ولا استيطاني ولا زراعي".

وأضاف سامية: "هذ ولم نتحدث عن الردع غير الموجود، والذي لن يكون موجوداً على هذه الصورة".

وتتواصل الاحتجاجات على أداء حكومة الاحتلال في الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد على 200 يوم، سياسياً وشعبياً وإعلامياً، داخل كيان الاحتلال، وقد ارتفعت وتيرتها بعد نشر كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر أسيراً إسرائيلياً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد بُترت يده.

وقال الأسير إن أحداً لم يحمِهِ وسواه في ذاك اليوم، مطالباً نتنياهو ووزراءه "أن يخجلوا من أنفسهم" لأنهم أهملوا آلاف المستوطنين، وتركوا الأسرى 200 يوم، ورفضوا كلّ الصفقات المعروضة عليهم.

وتوجّه إليهم بالقول "آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات والجلوس في بيوتكم"، مضيفاً أنّ غارات سلاح الجو الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزّة كافة قتلت 70 أسيراً إسرائيلياً.

وفي هذا السياق، قام مستوطنون إسرائيليون مساء أمس الأربعاء بإغلاق شوارع القدس المحتلة مطالبين حكومة الاحتلال بإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

المصدر:"الميادين"