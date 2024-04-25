إصابات بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد إغلاق مداخلها.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين بأنه سيتم إغلاق مداخل القرية يوميا الساعة الثالثة بعد الظهر حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن إجراءات الاحتلال تهدف للتضييق على المواطنين وعرقلة حركتهم.