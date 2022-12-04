شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توقع اتفاقية لرعاية فريق كرة السلة للفتيات التابع لجمعية برج اللقلق

وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي اتفاقية لرعاية فريق كرة السلة النسوي التابع لجمعية برج اللقلق، جاء ذلك في مقر الشركة بحضور كل من مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي، ونائب رئيس جمعية برج اللقلق زياد الزغير.

وحول هذه الاتفاقية، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، " إن رعايتنا لفريق كرة السلة للفتيات التابع لجمعية برج اللقلق يأتي استكمالاً لدور الشركة المستمر في دعم قطاع الرياضة في فلسطين للوصول إلى أماكن ومراتب عالية محلياً إقليمياً وعالمياً "، مشيراً" إن النوادي والفرق الرياضية الفلسطينية تستحق منا الدعم والتشجيع لما تبذله من جهود ومحاولات للوصول إلى مراتب رياضية متقدمة، حيث استطعنا أن نشهد خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي استطاعت أن تحققها فرقنا الرياضية في مختلف الرياضات".

مؤكداً بأن قطاع الرياضة في فلسطين لازال بحاجة إلى المزيد من الدعم والاهتمام والتطوير على كافة الأصعدة، تحديداً القطاع الرياضي النسوي، موضحاً، " على الرغم بأن الرياضة النسوية استطاعت أن تشق طريقها نحو التطور والازدهار مقارنة بالعقود الماضية، إلا أنها لازالت تستدعي منا المزيد من الاهتمام، خاصة وأن الرياضة النسوية تحمل في طياتها العديد من الرسائل التي تعبر عن دور وأهمية وحق ومكانة المرأة الفلسطينية في الحياة عامة، وفي القطاع الرياضي خاصة".



من جهته، ثمن زياد الزغير نائب رئيس جمعية برج اللقلق تعاون شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ورعايتها لفريق كرة السلة النسوي التابع للجمعية، مؤكداً بأن هذه الرعاية ستسهم بتشجيع الفريق على مواصلة تدريباته وتقديم الأفضل، مشيداً بشركة المشروبات الوطنية التي تلعب دوراً مهماً في الأنشطة الرياضية، وتساهم بقوة في تعزيز المشهد الرياضي المحلي والارتقاء به كنموذج لأداء الشركات.

وأضاف الزغير، إننا في جمعية برج اللقلق ومن خلال موقعنا في البلدة القديمة في القدس، نعمل على تحسين الواقع النفسي والاجتماعي والفكري للأطفال والشباب والنساء، من خلال تقديم خدماتٍ مختلفة من حضانة ونادي رياضي وبرامج دعم نفسي وتربوي وبرامج للمرأة وذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الأولي.