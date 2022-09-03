الاحتلال يعتقل أمين سر مركز "شباب بلاطة" الأسير المحرر ماهر حرب على حاجز زعترة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إداريا من مركز شباب بلاطة، عقب احتجاز فريق كرة القدم التابع للمركز، عند حاجز "زعترة العسكري" جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر المركز الأسير المحرر ماهر حرب، كما احتجزت اللاعب أمير قطاوي وحققت معه قبل الإفراج عنه.

وقال المركز في منشور له على صفحته الرسمية، إن قوات الاحتلال احتجزت الحافلة التي كان يستقلها لاعبو وإدارة الفريق لأكثر من ساعة، خلال عودتهم من استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد أن خاضوا مباراة أمام "شباب الظاهرية" ضمن بطولة "كأس الشهيد أبو عمار" لأندية المحترفين.