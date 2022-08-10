جلسة محكمة جديدة للمعتقل نائل البرغوثي غدًا

وطن: قال نادي الأسير إنّ جلسة محاكمة جديدة ستعقد غدًا الخميس، للأسير نائل البرغوثي (64 عامًا)، الذي مضى على اعتقاله أكثر من 42 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

وأوضح النادي في بيان له اليوم الأربعاء، أنّ هذه الجلسة ستُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية الساعة 9:30 صباحًا، وستنظر في الملف مجددًا ما تسمى "لجنة الاعتراضات العسكرية".

و"لجنة الاعتراضات" شُكّلت للنظر في قضية محرري صفقة التبادل الأخيرة، المُعاد اعتقالهم، والتي حكمت على الأسير البرغوثي سابقًا عقب اعتقاله عام 2014، 30 شهرًا، وهي كذلك اللجنة التي أصدرت قرار إعادة الحكم المؤبد بحقّه، وذلك على خلفية وجود "ملف سري" عام 2017.

وفي 10 أيار/ مايو 2022، أحالت المحكمة العليا الإسرائيلية قضية البرغوثي مجددًا "للجنة الاعتراضات"، التي ستنظر في القضية غدا، علمًا أنها أقرت سابقًا بضعف الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال في الجلسة التي عقدت في أيار.

والبرغوثي (64 عامًا) من بلدة كوبر شمال غربي رام الله، اعتقله الاحتلال لأول مرة عام 1978، وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عامًا، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وعاش الحرّيّة لـ(32) شهرًا فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران/ يونيو عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ(30) شهرًا في 10 أيار 2015.

وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة (30) شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و(18) عامًا، بذريعة وجود "ملف سرّيّ"؛ وما يزال.

ويقضي البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ووصل مجموعها إلى ما يزيد عن (42) عامًا، قضى منها (34) عامًا بشكل متواصل، حيث فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، وكان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي.