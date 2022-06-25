مستوطنون يعتدون على مزارعين ويصيبون أحدهم ويحرقون سيارته شرق رام الله

وطن: افادت مصادر محلية ان مواطنا اصيب بجروح في رأسه جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه شرق رام الله اليوم السبت.

واشارت الى ان نحو ثلاثين مستوطنا هاجموا المواطنين والمزارعين الذين كانوا يعملون في استصلاح ارض بين قريتي المغير وترمسعيا، واعتدوا عليهم بالحجارة ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عاما) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفتت المصادر الى أن المستوطنين قاموا بتحطيم مركبة المواطن وإحرقوها قبل أن ينسحبوا من المكان.