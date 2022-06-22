منظمات استيطانية تنفذ جولات ميدانية في الضفة لاختيار مواقع لـ 10 مستوطنات تعتزم إنشائها

وطن: انطلقت صباح أمس (الثلاثاء) جولة ميدانية تستغرق ثلاثة أيام، بقيادة حركة الاستيطان "نحالا"، سيتم خلالها اقتحام مناطق عديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، تمهيدا للاستيطان فيها خلال الشهر المقبل.

وتأتي هذه الجولة الاستيطانية في إطار "حملة الاستيطان" التي يخطط لها المستوطنون في الصيف المقبل، والتي يسمونها "أفيتار ضرب 10".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه في الآونة الأخيرة، عُقدت المئات من الحلقات المنزلية والمحادثات للمستوطنين، بمشاركة أكثر من 1000 مستوطن انضموا إلى عملية إنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتشارك في هذه العملية العديد من المجالس في المستوطنات. كما تضم المبادرة عدة تنظيمات يمينية، من بينها منظمة "حتى هنا" و"حركة السيادة".

وأضافت أن المستوطنين يخططون في 20 تموز القادم لإنشاء أكثر من عشرة بؤر استيطانية في آن واحد، لذلك يستعد الكثير منهم لذلك بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خلال القيام بجولات ميدانية في أراضي المواطنين بالضفة، للتعرف على النقاط والمناطق، ومعرفة قيمتها وأهميتها الاستراتيجية، والتخطيط لكيفية الوصول إليها بعد شهر تقريبًا.