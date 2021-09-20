مركز علاج ضحايا التعذيب يعقد ورشة تدريبية في السيكودراما والعلاج الجماعي

وطن: عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، على مدى يومين متتاليين، الأحد والاثنين من هذا الأسبوع، ورشة عمل تدريبية بعنوان "السيكودراما والعلاج الجماعي"، في مقره بمدينة البيرة.

وهدفت الورشة الى بناء قدرات المشاركات والمشاركين في المهارات والتقنيات المتقدمة في العلاج والتأهيل النفسي.

وقدمت الورشة في اليوم الأول المدربة والأخصائية النفسية في مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ريا فرسخ. وقدمها في اليوم الثاني المدرب خضر رصرص، أخصائي علم النفس السريري ومدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.

وتضمنت الورشة عديد الفقرات المعمقة في الموضوع، حيث تناولت الأساسيات النظرية، وتقنيات الاحماء المختلفة بالسيكودراما، قبل أن تنتقل الى فقرات وتمارين وتقنيات عملية متنوعة في السيكودراما.

واستفاد من الورشة العشرات من المتدربين والمتدربات الذين وفدوا من عديد المؤسسات العاملة في قطاع الصحة النفسية، والذين شاركوا باهتمام ومتابعة حثيثة.

وفي فقرة تقييمية، عبر المشاركون عن اعجابهم بالمحتوى المعرفي الذي اكتسبوه خلال الورشة، وبمستواها التّنظيمي والتّعليمي والتّشاركي. كما عبروا عن رضاهم عن المستوى المهني للمركز وللمدربين، مطالبين بعقد المزيد من هذه الدورات.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن مشروع "توفير خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا التعذيب في القدس الشريف"، والذي ينفذ بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث قدم هذا المشروع على مدى ال (12) شهراً الماضية خدماتٍ متنوعة لمئات المستفيدين من محافظة القدس، وذلك في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي بشكل عام، وتفريغ الضغوطات للأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية كالمخيمات الصيفية وغيرها، بالإضافة الى بناء القدرات للأخصائيين في المجال.