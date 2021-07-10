ندوتان أدبيتان في ثالث أيام ملتقى فلسطين للرواية العربية

وطن: تتواصل فعاليات ملتقى فلسطين الرابع للرواية العربية عبر الإنترنت بندوتين أدبيتين، الأولى تتحدث عن "أثر وسائل التواصل الاجتماعي في إثراء الوعي بين المتلقي والكاتب"، والثانية تتحدث عن "رواية الفتيان وقصص الأطفال بين دور المؤسسة والإبداع الفردي.

وأدارت الندوة الأولى الكاتبة دنيا الأمل اسماعيل وشارك فيها الروائيون: عبد الوهاب الحمادي من الكويت، أحمد أبو سليم من الأردن، محسن الرملي من العراق، وصونيا خضر من فلسطين.

حيث أشار الكاتب أحمد أبو سليم في مداخلته إلى أن وسائل التواصل الاجتماعية قد جمعت البشر تحت سقف واحد، وقامت بتصنيفهم إلى مجموعات حسب الرغبات والهويات والهوايات، وجعلت التنسيق بين هؤلاء البشر سهلًا للغاية، مما جعلنا أمام كينونة بلا مركزية، وهي سمة العصر عمومًا، وهي سمة لها إيجابياتها وسلبياتها، لذا يجب الربط بين الوعي والسلوك عند حديثنا عن التأثر والتأثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين الكاتب والقارئ، على أن يتطور هذا الوعي المبني على أساس المعرفة إلى سلوك وثقافة عميقة قادرة على التغيير.

في حين يرى الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي بأن وسائل التواصل الاجتماعي بدلت الدنيا، حيث أنها جعلت العالم فعليًا غرفة صغيرة، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قوضت سلطة أهل الصفحات الثقافية، فبات الكاتب أكثر حرية في الوصول والتواصل مع الناس، إذ أصبح على مسافة ضغطة زر واحدة، فجلعت الكتاب، والمترجمين، وناشرين، متاحين أمام القراء وعرضةً لآرائهم مدحًا وذمًا، فالكاتب يرى بأنه على الكتّاب الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأننا بحاجة إلى المزيد من التأمل وعدم استهلاك التهم الجاهزة بحق هذا العالم الجديد.

وترى الكاتبة الفلسطينية صونيا خضر أن لوسائل التواصل الاجتماعي أثرًا مباشرًا على المحتوى الأدبي فقد أصبح الكاتب على تماس مباشر مع المتلقي، فالمنصات الالكترونية أصبحت منبرًا مفتوحًا جعلت المتلقي شريكًا فاعلًا في تقييم العمل، مما أدى إلى إفراز جيل جديد من النقاد غير المحترفين وهذا لسهولة الحصول على العمل والعلاقة المباشرة بين الكاتب والمتلقي، مما منح المتلقي الفرصة للتعبير عن رأيه وزيادة وعيه وإدراكه لعوالم الكتابة، أما الكاتب تجاوزت وظيفته مجرد الكتابة إلى تسويق العمل والدفاع عنه وإرضاء القارئ.

في حين يرى الروائي العراقي محسن الرملي بأن وسائل التواصل الاجتماعي كانت منقذًا وحلأ لإشكالية رئيسية هي ضعف أو فقدان التواصل مع محيطه الثقافي الأول، وعملت على سرعة معرفة الكاتب للانطباعات حول كتاباته، ومعرفته بطبيعة تنوع المتلقين، فقد صار الكاتب أقرب إلى قرائه وبات بإمكانه الإجابة عن أسئلة قرائه مباشرة، ألا أنه يرى أن الكاتب أمسى مضطرًا لتخصيص جزءٍ كبيرٍ من وقته لمتابعة هذه الوسائل ومعرفة أحوالها، لعلمه بضرورتها من أجل تأشيرة حضوره بشكل ما وسط عالم ضاج بكل شيء

أما الندوة الثانية التي جاءت تحت عنوان " رواية الفتيان وقصص الأطفال..بين دور المؤسسة والإبداع الفردي" والتي أدارتها الإعلامية راية حمدان، شارك فيها كل من الكاتبة ابتسام أبو ميالة، والكاتبة الأردنية وسام سعد، ومدير مكتب مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في غزة أحمد عاشور.

وقالت الروائية الفلسطينية ابتسام أبو ميالة إن الرواية الفلسطينية على وجه التحديد لها خصوصية بأنه على الكاتب أن يأخذ الاحتلال بعين الاعتبار عند كتابة روايته لأن هذا يعد توثيقاً مهماً لمرحلة كتابة الرواية، وعلى الكاتب العمل للوصول إلى قلب القارئ وعقله وبالتالي إيصال الرسالة المنشودة من الرواية، ومن المهم أن نراعي كلماتنا وطريقة كتابتنا للأطفال خاصة، بحيث نحبب الطفل بالقراءة وربما نوقد فيه حبه للكتابة دون توجيه النصح المباشر أو المعلومة المباشرة.

فيما ترى الكاتبة الأردنية وسام سعد بأنه من حق الطفل إتاحة المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية له، ويجب ضمان نماء قدرات الأطفال الصغار العاطفية والإدراكية والاجتماعية بطريقة صحية، من أجل تنشئة أطفال أصحاء في جميع أنحاء العالم، بناء على ذلك فإن كاتب الأطفال يكون مميزًا حين يكون ملمًا جيدًا في اهتمامات الطفل، ولذلك لابد لكاتب أدب الأطفال أن يعيش مع الاطفال في بيئاتهم ويخالطهم للتعرف على مشاكلهم في المدرسة والحي والمنزل ويعالجها في كتاباته، وتضيف بأن لكل منا بعد طفولي ولابد من كاتب الأطفال أن يبحث في داخله عن هذا الطفل ويوظفه في كتاباته فهذا البعد مهم في استحضار الأحداث وتخيّلها حسب رؤية طفولية.

وتحدث مدير مكتب مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في غزة أحمد عاشور عن نهج مؤسسة تامر في النشر الذي يرتكز على بناء الهوية، الهوية الذاتية والجمعية "الوطنية"، في سياقٍ يستمر فيه الاحتلال، وكل تبعاته من ظروفٍ سياسية، واجتماعية واقتصادية. وترتكز المؤسسة على استمرار الحلم بمشروع وطني تحرري، حيث قدمت المؤسسة مجموعة كبيرة من الأعمال التي تتحدى الاحتلال والمعيقات والمحددات التي يفرضها، وتستند في برنامجها على الحق بالامتداد المرتبط بالماضي، والتفاعل مع الحاضر، وتحرير المستقبل والحق بامتلاكه.