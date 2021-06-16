ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرجيو راموس

وطن: أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن رحيل قائده ومدافعه سيرجيو راموس عن صفوف الفريق.

وينتهي عقد راموس نهاية يونيو (حزيران) الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق مع الريال للبقاء لمدة أطول مع الفريق.

وذكر الريال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن يوم غد الخميس سيشهد حفلاً وداعياً لراموس بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأوضح النادي "الملكي" أن اللاعب سيظهر قبل ذلك للحديث مع وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.