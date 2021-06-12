514 صحفيا أميركيا: يجب أن تعكس أخبارنا حقائق الاحتلال الإسرائيلي

وطن: طالب أكثر من 500 صحفي في وسائل إعلام أميركية في رسالة مشتركة، بأن تعكس الأخبار في الولايات المتحدة حقائق الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في فلسطين.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، دعت الرسالة التي، وقع عليها 514 صحفيا، وتحمل عنوان "رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الاميركية مع فلسطين" إلى إنهاء "إخفاء الاحتلال الإسرائيلي، وقمعه الممنهج للفلسطينيين" في إنتاج الأخبار.

ومن بين الموقعين على الرسالة، صحفيون من وسائل إعلام رائدة في الولايات المتحدة مثل واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز.

وقالت الرسالة: "العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء من المبادئ الأساسية للصحافة. لكن على مدى عقود، تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم في الأخبار المتعلقة بإسرائيل وفلسطين".

وقال الصحفيون في رسالتهم: "لقد خذلنا قرّاءنا برواية حجبت الجوانب الأساسية للقصة: الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

وأشار الصحفيون إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودا، وتغيير مسار الصحافة بشكل عاجل.

وأضافت الرسالة: "الأدلة على قمع إسرائيل الممنهج للفلسطينيين كثيرة جدا ولا ينبغي تعتيم تلك الأخبار بعد الآن".

ولفتت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نُشر في 27 أبريل/ نيسان والمؤلف من 213 صفحة حول جرائم الفصل العنصري والاضطهاد للسلطات "الإسرائيلية"، موضحة أن التقرير المذكور وثق ارتكاب السلطات "الإسرائيلية" جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري.