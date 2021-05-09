سلطة المياه والمجاري في بيت لحم تتبنى نظام بيئي متكامل

وطن: أكد مدير عام سلطة المياه والمجاري بيت لحم م.اكرم نصار، ان خطة سلطة المياه والمجاري تكمن في خلق نظام صحي متكامل واننا شركاء في الحفاظ على البيئة وحماية الموارد كافة.

وجاء حديثه خلال تسلم السلطة مركبات من شركة اوتو زون وكلاء بيجو في فلسطين، حيث سلم مدير معرض بيت لحم رامز زيدان 4 مركبات بيجو بارتنر تيبي الكهربائية والتي تساهم في خلق بيئة صحية وخضراء.

وشكر نصار الطاقم الفني للشركة والذي عمل على توفير كافة الاجراءات التي تضمن تسهيل توليد الطاقة في المحطات.

كما قدم الشكر لبلدية بيت لحم وادارة محطة الباصات المركزية لتأمين محطة لتوليد الطاقة داخل محطة الباصات المركزية.