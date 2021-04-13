استهداف سفينة "إسرائيلية" قرب السواحل الإماراتية.. والاحتلال يتهم إيران

وطن: نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، مساء الثلاثاء، بوجود أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي قرب السواحل الإماراتية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

وفي أول تعقيب من قبل دولة الاحتلال على العملية، قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت" العبرية إن السفينة تعرّضت لأضرار نتيجة إطلاق صاروخ أو عبر لغم بحري.

وقال إن "إسرائيل تحمّل إيران المسؤولية.