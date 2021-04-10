اتحاد نقابات الجامعات: أبواب جامعة القدس ستكون مغلقة غداً الأحد احتجاجاً على فصل النقابيين

وطن: أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أن يوم غد الأحد، هو يوم إضراب شامل في كافة مرافق جامعة القدس، مع عدم التواجد، بما يشمل التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي والعمل الإداري.

وأكد المجلس في بيان له وصل وطن، أن أبواب غداً ستكون مغلقة أمام الجميع، لعدم تراجع الجامعة عن "القرار الظالم بفصل قادة العمل النقابي وعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة بينها وبين نقابة العاملين"

وأوضح البيان، أن "هذا الإضراب يأتي لكون إدارة جامعة القدس ترفض إجراء الإصلاح بما يفرضه واقع وحقيقة أن جماعة القدس ليس ملكاً لأحد، إنما مؤسسة وطنية عامة لكل الشعب.