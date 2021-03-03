نبيل عمرو لـوطن: أقترب من اتخاذ قرار بتشكيل قائمة مستقلة.. وشعاري "العب وحدك تيجي راضي!"

رام الله-وطن: قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، الأربعاء، أنه يقترب من اتخاذ قرار بتشكيل قائمة مستقلة للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.

وأكد عمرو لـوطن، أنه في حال قرر أن يدخل الانتخابات، لديه برنامج ولديه اتجاه، ومن يريد الاقتراب منه والانسجام مع رؤيته وأفكاره "أهلاً وسهلاً به".

واستدرك قائلاً: شعاري بالنسبة للتحالفات "العب وحدك تيجي راضي"، وأنا لا أحسب نفسي على أحد.

وأضاف "بالنسبة لي، ألّا أنجح لوحدي، أفضل من أن انجح في ظل تحالف مع أناس مختلفين كلياً عن تفكيري والتزاماتي".

وفي ردّه على سؤال، إن كان ضامناً للنجاح في الانتخابات هذه المرّة بعيداً عن القائمة المركزية للحركة، خصوصاً وأنه لم يتمكن من الفوز في انتخابات التشريعي عام 2006.. قال عمرو "في تلك الفترة ترشحت ضمن قائمة فتح.. وعدم الفوز وقتها كان لفتح وليس لي شخصيا".

ونفى عمرو صحة الافتراضات التي تقول إن نزوله في قائمة مستقلة قد يؤدي لتفتيت أصوات الحركة، قائلاً: "هذا ليس صحيحاً، لأن القوائم تجمّع ولا تفرّق، إنما ما يفتت ويفرق فهو نظام الدوائر، وأي قائمة تعدي نسبة الحسم فهي إيجابية، ستضيف إلى فتح ولا تأخذ منها".

مطالباً الحركة بالتغاضي عن القوائم، إذا كانت جديّة وفيها اجتهادات، لأنها تيار واسع جداً، وقائمة واحدة لا تكفيها.

وأكد عمرو أنه جاهز لأي إجراء قد تتخذه حركة فتح ضده في حال شكّل القائمة خارج القائمة المركزية للحركة، موضحاً: ردي الوحيد سيكون "يعطيكم العافية!".