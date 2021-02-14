الاحتلال يوافق على نقل لقاحات كورونا الى غزة

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الأحد، أنه يتوقع أن يصادق وزير الحرب يني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، في الأيام القريبة المقبلة على طلب قدمه مسؤولون في السلطة الفلسطينية، قبل عدة أيام، إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لنقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وذكرت التقارير العبرية أن السلطة الفلسطينية طلبت نقل "عشرات آلاف اللقاحات"، التي اشترتها أو تبرعت بها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وروسيا.

ويتوقع أن تصادق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نقل اللقاحات إلى القطاع، "إثر الانتشار المرتفع للفيروس في القطاع" وفقا لموقع "واللا" الإلكتروني.

وقدمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، الذي قُتل خلال العدوان على غزة عام 2014 وجثته محتجزة في غزة، التماسا طالبت فيه بعدم نقل اللقاحات إلى القطاع إلى حين إعادة جثتي جنديين وجنديين محتجزين في القطاع.