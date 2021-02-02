الثالثة خلال أسبوع.. سقوط مسيّرة للاحتلال جنوب قطاع غزة

لرام الله-وطن: اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة للجيش جنوب قطاع غزة، هي الثالثة خلال أسبوع في فلسطين ولبنان.

وقال أنه "خلال عملية للجيش الإسرائيلي مؤخرا ، سقطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة".

جاء اعتراف المتحدث باسم جيش الاحتلال، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية حول سقوط الطائرة.

يشار، إلى أن المقاومة اللبنانية أعلنت، أمس الاثنين، عن اسقاط طائرة مسيرة في الجنوب، فيما سقطت أخرى قبل يومين قرب معبر "إيرز" شمالي قطاع غزة.