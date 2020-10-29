نادي الأسير: رفض العليا الإسرائيلية الإفراج عن الأخرس قرار بإعدامه

وطن: قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قرار المحكمة العليا للاحتلال رفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 95 يوماً، بمثابة قرار إعدام بحقه.

وأضاف فارس، الخميس، إن "هذه المحاكم ما هي إلا أداة طيعة في يد جيش الاحتلال، وبقراراتها هذه عرّت الوهم المتمثل بالتوجه لهذه المحاكم، وهم يعطوننا سبباً إضافياً وواضحاً اليوم بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال على اختلاف أنواعها ودرجاتها العسكرية والمدنية، فهذه المحاكم وجدت فقط من أجل ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني."

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت مجدداً التماس تقدمت فيه محاميته يوم أمس للمطالبة بالإفراج عنه، ونقله إلى مستشفى فلسطيني، وهو جزء من عدة التماسات تقدمت بها للعليا، وفي جميعها رفضت المحكمة الإفراج عنه، رغم الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، وتوصيات المؤسسات الحقوقية ومنها الدولية بالإفراج عنه فوراً.