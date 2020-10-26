اشتية: خطوات التطبيع العربية ذخيرة لقتل أبناء شعبنا

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه ومع كل دولة تلتحق بركب التطبيع، ينهار حجر جديد في جدار الاسناد العربي المتداعي، ويتم حشو مخزن السلاح الاسرائيلي بذخيرة جديدة تقتل أبناء شعبنا وتصادر حقوقهم المشروعة.

وفي مستهل جلسة الحكومة، الإثنين، طالب اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لانقاذ حياة الاسير ماهر الأخرس الذي يدخل يومه الـ91 في إضرابه ومقاومته بامعائه الخاوية عتمة السجن وقهر السجان.

وقال إن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة الطلب المقدم من الرئيس للبدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين.

وأضاف "ونتطلع بالمزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها، إن نجحت، تصويب البوصلة التي حاولت إدارة الرئيس ترامب حرفها بعيدا عن مبادئ الشرعية الدولية".

كما أعلن اشتية إطلاق تطبيق "أمانكم"، للمساعدة في رصد فيروس "كورونا".

وأوضح أن هذا التطبيق سيساعد الجهات المختصة في تتبع مخالطي المصابين في فلسطين، وهو مجاني وموجود على متجر "Google Play".