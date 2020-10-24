الشرطة تقبض على 26 مطلوبا للعدالة وتضبط 6 مركبات غير قانونية في جنين

وطن: قبضت الشرطة ،اليوم السبت، على 26 مطلوبا للعدالة وضبطت 6 مركبات غير قانونية في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد تمكنت الشرطة من القاء القبض 26 مطلوبا للعدالة وضبطت 6 مركبات غير قانونية.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم، تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات .