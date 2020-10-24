الصحة: استقرار الحالة الوبائية في فلسطين

وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، استقرار الحالة الوبائية في فلسطين، حيث تتراوح الاصابات التي تسجل يوميا بين 300 و500 اصابة.

وقال الشخرة، اليوم السبت، إلى أن الأرقام التي تسجل لها علاقة بعدد المراجعين في المراكز الصحية.

وأضاف أن هناك عزوف كبير عن إجراء الفحوصات، محذرا من أن تأخر المواطنين من تظهر عليهم أعراض في التوجه الى مراكز الفحص والعلاج، يزيد فرصة دخولهم الى غرف العناية المكثفة او وفاتهم لا سمح الله، في حال تفاقمت لديهم تلك الأعراض.