زوجة الاسير الاخرس لوطن: ماهر في وضع صحي حرج وخطر وخاصة بعد اكتشاف اصابة بكورونا لمريض كان يجاوره

رام الله- وطن: قالت تغريد الاخرس زوجة الاسير المضرب عن الطعام منذ 76 يوما ماهر الاخرس، إن زوجها في وضع صحي حرج ومن سيء الى أسوأ، وخاصة بعد نقله الى غرفة مجاورة للغرفة التي كان يمكث فيها داخل مشفى كابلان" الاسرائيلي وذلك بعد اكتشاف حالة اصابة بكورنا للمريض الذي كان يجاوره.

وقالت في اتصال هاتفي مع وطن، إن الغرفة التي نقل زوجها اليها لاتختلف عن سابقتها، فيمكث فيها 7 مرضى الى جانب المرافقين، وغير مهيأة صحياً لوضعه الحساس.

ولفتت الى ان الاطباء الذين كانوا يعاينون المريض الذي ثبتت اصابته بكورونا هم نفسهم من كانوا يأتون لسرير زوجها، اي ان احتمال اصابته بالعدوى كبيرة ومع ذلك لم يُجرَ له فحص الكورونا، فقط اكتفوا بنقله من الغرفة.

وطالبت الاخرس بنقل زوجها لغرفة مهيأة صحياً لتتناسب ووضعه الصحي الخطر، حيث انه يعاني من نقص المناعة عدا عن الالام والاوجاع الاخرى، محملة الاحتلال المسؤولية عن حياته.

وشددت على ان زوجها يرفض التفاوض مع ادارة السجون ولن يقبل الا بالافراج الفوري عنه، ولفتت انه بصموده وثباته يمنحهم القوة والعزم والاصرار.

يشار الى ان تغريد الاخرس (ام اسلام) مضربة مع زوجها منذ 4 ايام، وتمكث معه في المشفى.