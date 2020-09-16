رقم قياسي جديد.. 5,523 إصابة كورونا جديدة في دولة الاحتلال

وطن: سجلت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في دولة الاحتلال رقماً قياسياً جديدا، بالإعلان عن تسجيل 5,523 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة الإسرائيلية أن الارتفاع في العدد نتيجة توسيع دائرة الفحوصات والتي وصل عددها إلى 55 ألف فحص يومي وهو عدد غير مسبوق.

في حين ارتفع عدد الإصابات التراكمية إلى 167 ألف، شفي غالبيتهم بينما لا زال قرابة 42 ألف يحملون الفيروس منهم 535 مصابين بشكل خطير، من بينهم 138 يخضعون للتنفس الصناعي.