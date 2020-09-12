الآف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

وطن: تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام المقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وأمام منزله الخاص في مدينة قيسارية، وفي عدة ميادين وجسور وتقاطعات رئيسية، لمطالبته بالاستقالة على خلفية تهم الفساد وسوء إدارة حكومته لأزمة "كورونا".

وتجددت التظاهرات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وحمل المتظاهرون اليافطات التي تعبّر عن احتجاجهم على نتنياهو وحكومته.

وانتقد المتظاهرون هذا الأسبوع توجه نتنياهو لفرض إغلاق شامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، حيث رأوا أن هذا الإغلاق لديه أهداف مبطنة تتمثل في قمع المعارضة الشعبية وتقليل أهداد الحشود في التظاهرات.