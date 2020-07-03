رقم قياسي.. 55 ألف مصاب جديد بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وطن: سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي نحو 55 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبرزت ولاية فلوريدا في صدارة الولايات التي تسارعت فيها وتيرة انتشار الفيروس.

ووفقا لإحصاءات وكالة "رويترز"، ارتفع معدل الإصابات الجديدة في 37 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية خلال الأيام الـ14 الماضية، مقارنة بالأسبوعين الأولين من شهر يونيو الماضي.

ويوم الخميس، سجلت ولاية فلوريدا أكبر زيادة يومية في الإصابات بين باقي الولايات تجاوزت 10 آلاف حالة.

ومنذ الأسبوع الأول من يونيو الماضي حين كان معدل الإصابات اليومي عند حوالي 22 ألف حالة، حققت المعدلات زيادة مضاعفة، وتسارع انتشار الفيروس خاصة في الأسبوع الأخير من يونيو.

وحذر رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الثلاثاء الماضي، من احتمال ارتفاع الزيادة اليومية في الإصابات إلى 100 ألف حالة ما لم يتم اتخاذ تدابير وطنية حازمة لاحتواء الفيروس.

وأشارت "رويترز" إلى تفاقم الحالة الوبائية في الولايات المتحدة بشكل حاد نظرا إلى أن زيادة الإصابات الجديدة تتزامن مع ارتفاع عدد المصابين في المستشفيات.

المصدر: رويترز