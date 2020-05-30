"يا عندي يا عند المنسق".. آلاف الحسابات تستجيب لحملة مقاطعة صفحة "المنسق"

وطن: أطلق فلسطينيّون حملة إلكترونيّة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لمقاطعة صفحة منسق أعمال الاحتلال في الضفّة الغربيّة، عبر منصتيّ "تويتر" و"فيسبوك".

الحملة انطلقت بشعار "يا عندي يا عند المنسق"، في مسعى من القائمين عليها لتخيير متابعيهم بين ما هو فلسطيني وما هو إسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الساعات الأخيرة انخفض عدد متابعي صفحة "المنسق" في فيسبوك إلى أكثر من 35 ألف متابع .

وتأتي هذه الحملة لمحاربة "التطبيع الإلكتروني" وهو أحد أشكال التواصل مع المحتل، حيث يسعى "المنسق" لاستغلال حاجة الفلسطينيين للحصول على التصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، بهدف التواصل معهم والظهور بالقناع "الإنساني".

فيما يلي بعض من المنشورات الداعية لمحاربة صفحات الاحتلال الناطقة بالعربية خاصة صفحة "المنسق":