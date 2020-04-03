وطن: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقال ملحم في بيان صحفي ان الاصابة سجلت مساء اليوم، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 194 اصابة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اعلن مساء اليوم عن تسجيل 22 اصابة .

وأضاف ملحم في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن من بين المصابين "8" أطفال تحت سن الـ"18" عاما، مشيرا إلى أن بعض المصابين هم من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج. ومن بين المصابين "10" إناث و"12"من الذكور.