حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة إسرائيلية لتغييب الرموز الوطنية

وطن: قالت حركة حماس إن إعادة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الشيخ عمر البرغوثي (أبو عاصف) هو محاولة من الاحتلال لتغييب الرموز الوطنية الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلالاعتقل فجر اليوم، عدداً من المواطنين بحملة مداهمات تركزت في قرى محافظة رام الله والبيرة، بينهم الشيخ المحرر البرغوثي، والد الشهيد صالح والأسير عاصم، من بلدة كوبر شمال رام الله، بالإضافة لنجله محمد.

وأوضح بيان للحركة مساء الثلاثاء أن البرغوثي يُعد مثالًا مشرفًا لتضحيات الشعب الفلسطيني، فقد أمضى عشرات السنوات من عمره في سجون الاحتلال، وهو والد الشهيد والأسير وهدم الاحتلال منزله أكثر من مرة.

وذكر البيان أن تضحيات أبو عاصف تعكس قدرة الفلسطينيين على العطاء المتواصل حتى تحقيق أهدافه بانتزاع حريته.

وأكد أن الاحتلال يتوهم أن هذه الاعتقالات المتواصلة لرموز شعبنا يمكن أن توقف مسيرة نضاله المشروع، بينما يثبت الواقع أن كل جرائم الاحتلال تزيد من تمسك شعبنا بحقوقه.

يذكر أن البرغوثي محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 27 عاماً بشكل متقطع، نصفها تحت الاعتقال الإداري.