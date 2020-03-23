محكمة الاحتلال ترفض طلبًا بتأجيل دخول الشيخ صلاح للسجن

وطن: رفضت محكمة الاحتلال في حيفا ظهر الاثنين طلبًا من طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح بتأجيل دخوله السجن المقرر بعد غدٍ الأربعاء.

وقال المحامي عمر خمايسي ان المحكمة رفضت طلب تأجيل دخول الشيخ للسجن الذي تقدمنا به نظرًا للظروف الحالية مع انتشار وباء كورونا، وقالت بصريح العبارة "إنه شأنه مثل شأن باقي الأسرى باستطاعته دخول السجن، خاصة أن هناك تقارير تقول أنه لا يوجد عدوى كورونا بين الأسرى في السجون".

وأكد خمايسي أن طاقم الدفاع سيستأنف ضد قرار المحكمة.

وقضت محكمة الاحتلال في حيفا في العاشر من شباط الماضي بسجن صلاح لمدة 24 شهراً في "ملف الثوابت" أُضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف "وادي الجوز"، ليكون مجموع الفترة 28 شهراً، قضى منها الشيخ رائد داخل السجن 11 شهراً.