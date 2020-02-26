الاحتلال يقرر توقيف المحامي كمال عبيدات

وطن: قررت سلطات الاحتلال تمديد توقيف المحامي كمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة القدس وذلك بعد ان داهم عدد من افراد قوات الاحتلال وعناصر الشباك منزله وكافة شركاته ومصادرة كافة اجهزة الحواسيب وملفاته الخاصة وتدمير محتويات المكاتب .

والمحامي كمال عبيدات هو شقيق نقيب المحامين جواد عبيدات وقد تم اعتقاله اكثر من سبع مرات بسبب نشاطاته الوطنية المستمرة لمناهضه تهويد القدس وممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة .

من جانبه قال نقيب المحامين جواد عبيدات في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه ان اختطاف شقيقه المحامي كمال عبيدات وتمديد توقيفه لن يثني ابناء العائلة وكافة المقدسيين عن مواصلة النضال ضد المحتل ومؤامراته المتواصلة لتمرير صفقة القرن ، داعيا الشعوب العربية والدولية للعمل على الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقدسيين حتى دحر الاحتلال عن التراب الوطني واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.