النخالة يهاتف هنية ويبحثان التصعيد بغزة

وطن: هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الليلة الماضية، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبحث الأوضاع الفلسطينية.

وبحسب بيان للجهاد الإسلامي، فإن الجانبين تناقشا حول التطورات في فلسطين عامة وفي قطاع غزة إثر العدوان الأخير.

وقدم هنية تعازيه الحارة باستشهاد العناصر الثلاثة من حركة الجهاد الإسلامي في خانيونس ودمشق.

وأجمعا على الموقف الثابت بالتصدي لاعتداءات الاحتلال ولمخططات التسوية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. كما جاء في نص البيان.

كما بحثا الموقف بشأن اتصالات وقف اطلاق النار واتفقا على ضرورة أن يوقف الاحتلال كل أشكال العدوان بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدا على عمق العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الاسلامي والعمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقة.

وعاش القطاع جولة تصعيد عقب قتل الاحتلال المقاوم محمد الناعم قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، والتمثيل بجثّته بواسطة جرافة عسكرية واختطاف جثمانه.

وردّت المقاومة على جريمة الاحتلال بقصف عسقلان ونتيفوت ومستوطنات غلاف غزة بأكثر من 50 صاروخاً، فيما قصف الاحتلال مواقع للمقاومة في غزة، وموقعاً لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، الأمر الذي أدى لاستشهاد مقاومين اثنين من السرايا في العاصمة السورية.