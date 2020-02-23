الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967

وطن: قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، إن قرار إسرائيل توسيع مستوطناتها غير الشرعية في القدس الشرقية يهدد حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان صادر عن بوريل، السبت، ردا على إعلان إسرائيل عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنتي “هارحوماه” و”جفعات همتوس” بالقدس الشرقية.

وحذر بوريل من أن هذه التوسعات الاستيطانية “ستقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم” و”ستعزل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، وتشكل تهديدا على لحل الدولين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

كما أكد أن هذه الخطط “تتنافي مع القانون الدولي”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود القدس قبل عام 1967، ونحث إسرائيل على مراجعة قرارها”.