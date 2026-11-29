وطن للأنباء: سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارات بإخلاء أربعة منازل في بلدة العساكرة الواقعة شرق محافظة بيت لحم، بالتزامن مع تنفيذ اقتحامات ومداهمات شملت عدداً من البلدات والمناطق في المنطقة الشرقية.

وأفادت مصادر محلية، بأن إخطارات الإخلاء في بلدة العساكرة طالت منازل تعود للمواطنين: "حمزة سعود عساكرة، وشقيقه فضل، إضافة إلى المواطن أحمد سعيد عساكرة".

وفي السياق، اقتحمت القوات بلدات العبيدية، والشواورة، وزعترة، ودار صلاح، إلى جانب محيط منطقة "قبر حلوة"، دون تسجيل أي حالات اعتقال خلال هذه التوغلات.

وكانت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أشارت إلى رصد نحو 9518 إخطاراً بالهدم ووقف البناء في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من عام 2015 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026. وجاءت محافظة بيت لحم في المرتبة الثانية بواقع 1310 إخطارات، بعد محافظة الخليل التي تصدرت القائمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإخطارات تُشكل تهديداً مباشراً لاستقرار العائلات والتجمعات السكانية، حيث تفرض قيوداً مشددة تمنع التطوير والتوسع وتُعطل مصادر رزق المواطنين تحت خطر الإزالة المستمر.