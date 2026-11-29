وطن للأنباء: أكد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي في مصر، يوم الأحد، ثبوت تعاطي المتهم المتسبب في حادث تصادم وحريق ناقلة الوقود أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة لمخدر الحشيش، المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأوضح التقرير الفني، الذي أُعد عقب فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة المواد البترولية، احتواء عينة البول على آثار مخدر الحشيش، وهو ما يتطابق مع إقرار المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة الانتهاء من إجراءات تسليم جثامين كافة ضحايا الحادث إلى ذويهم، والبالغ عددهم 33 متوفى، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك عقب استكمال الفحوصات والإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على هوياتهم.