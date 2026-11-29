وطن للأنباء: في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسّع اجتياحه البري لقطاع غزة، فتحت شركة أصوات إسرائيل باب التقدّم إلى صندوق طوارئ تحت عنوان "الانتصار في الحرب على الرواية". كان على صاحب المشروع أن يجد متبرعاً خاصاً يغطي نصف كلفته، على أن تتكفّل الشركة بالنصف الآخر إذا وافقت عليه.

وفي غضون يوم، بدأت الطلبات تصل. أراد بعض المتقدمين تعديل مقالات في "ويكيبيديا"، واقترح آخرون تنظيم رحلات لمؤثرين أو تصوير ناشطين مؤيدين لفلسطين بكاميرات خفية. ما جمع بين هذه العروض عبّر عنه أحد أصحابها، بعد أسابيع، حين حدّد غاية حملته في الولايات المتحدة بمنح الحكومة الإسرائيلية "حرية التصرف".

تتبّع الصحافيان يوسي بارتال وأمين المغربي هذه الملفات في تحقيق نشرته مجلة +972 (المستقلة من إسرائيل وفلسطين مثلما تسمي نفسها) في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. أتاح خلل في موقع الشركة الاطلاع على آلاف الوثائق، بينها طلبات وميزانيات رفعها أكثر من 140 فرداً ومؤسسة بين عام 2020 ومنتصف عام 2024، وسجلات رفعتها الشركة نفسها.

تحقّق الصحافيان من الوثائق وتواريخ تحميلها، وعثرا في عشرات السجلات على ما يفيد بأن الشركة تعتزم الدخول في شراكات مع مقدّمي الطلبات. وفي بعض الحالات، أمكن تتبّع المال حتى الجهة التي تلقّته. أما معظم الملفات فتنتهي عند الطلب، وتبقى قيمتها في ما دوّنه أصحابها بالتفصيل عن الجمهور الذي أرادوا الوصول إليه والثمن الذي قدّروه لذلك.

تأسست "أصوات إسرائيل" سنة 2016، وعُرفت سابقاً باسمَي "كيلا شلومو" و"كونسرت". وبقرار حكومي، أُسندت إليها مهمة التأثير في الرأي العام خارج إسرائيل، وعملت تحت إشراف وزارة شؤون الشتات. أتاح التمويل المشترك للوزارة توسيع حملتها عبر مؤسسات لها جمهورها وصفتها المهنية الخاصة. فالكلام الذي يصدر عن أستاذ جامعة أو ينشره إمام باسمه يصل إلى جمهور قد يتعامل بتحفّظ مع الكلام نفسه إذا حمل توقيع ناطق حكومي.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية أوردتها المجلة، أنفقت الوزارة ما يصل إلى 35 مليون شيكل (10.8 ملايين دولار) على مبادرات غير حكومية للدعاية الخارجية في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وبقي معظمها بعيداً عن العلن. وكان بنيامين نتنياهو سيمنح هذا النشاط اسماً عسكرياً هو "الجبهة الثامنة".

في الخامس من نوفمبر 2023، قدّمت جمعية الأفق الصهيوني، التي أسّسها النائب عن الليكود أريئيل كيلنر، مشروعاً بموازنة قدرها 195 ألف شيكل (60 ألف دولار) لتعديل مقالات في "ويكيبيديا"، شمل تنسيق عمل محررين مؤيدين لإسرائيل في الخارج ودفع أجور لهم. وفي وثيقة منفصلة، سجّلت "أصوات إسرائيل" اعتزامها دعم مشروع بالمبلغ نفسه، ووصفت ما عدّته معلومات زائفة في الموسوعة بأنه مشكلة استراتيجية للدولة. ثم أكّد المدير التنفيذي للجمعية، في حديث إلى مجلة العين السابعة الإسرائيلية عام 2024، تلقّي تمويل من الشركة للعمل على "ويكيبيديا" ولنشر مقاطع دعائية بالروسية.

وفي طلب آخر، اقترحت الجمعية مخاطبة الناطقين بالروسية في أوروبا بالتعاون مع منظمات وبرلمانيين، وتحذيرهم من أنهم الضحايا المقبلون لـ"الإسلام الراديكالي". في هذا الخطاب، يحلّ خوف الأوروبي على نفسه محلّ السؤال عمّا يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

في الإعلام الدولي، تتيح أوراق مبادرة "أمبليفاي إسرائيل" تتبّع العمل الذي يسبق ظهور اسم الكاتب فوق مقال رأي. بدأت المبادرة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين عملت عدي فاغمان، صاحبة صندوق استثماري، مع اثنين من زملائها السابقين في وحدة الناطق باسم الجيش، بالتنسيق مع مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء.

وفي إبريل/نيسان 2024، رُفعت إلى موقع "أصوات إسرائيل" ميزانية مقترحة بمليوني شيكل (615 ألف دولار)، مع تقرير تطلب فيه فاغمان تمويلاً بأثر رجعي. ونسبت إلى فريقها ترتيب آلاف المواد والمقابلات، وصياغة مقالات لوزراء وناطقين سياسيين وعسكريين وأفراد من عائلات المحتجزين. وقدّرت أن التغطيات وصلت إلى مليار شخص، وهو تقدير قدّمته صاحبة الطلب لإثبات جدوى عملها.

أدرج الفريق ضمن حصيلته مقالاً نشره موقع سي أن أن باسم الشيخ خليل الباز، وقدّمه التقرير بصفته إماماً فلسطينياً يحمل الجنسية الإسرائيلية. ذكر الفريق أنه أعدّ نصاً للناشطة الفلسطينية السورية منار الشريف يدعو إلى تفكيك وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وآخر لسياسي نرويجي ينتقد الوكالة وسياسة حكومته تجاه إسرائيل.

استطاع معدّا التحقيق العثور على مقال الباز، فيما تعذّر عليهما مطابقة النصّين الآخرين مع مادتين منشورتين. وفي ملف منفصل، وضعت مؤسسة جويش نيوز سينديكيت الإعلامية سعراً صريحاً للمادة المقترحة. ففي عرض قدّمته عام 2024، قدّرت كلفة المقال الواحد المؤيد لإسرائيل بسبعة آلاف دولار. وتركت أسئلة المجلة عن تلقّي المال وعن استقلالية العمل التحريري من دون جواب.

كانت هوية من يحمل الرسالة جزءاً من حسابات المموّلين وطالبي التمويل. طلب "نادي الصحافة في القدس" في عامَي 2022 و2023 ما مجموعه 172 ألفاً و488 دولاراً لتنظيم وفد وجولة افتراضية للصحافيين، وحدّد تحسين النظرة إلى إسرائيل هدفاً له.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، طلبت جمعية إلعاد الاستيطانية، الناشطة في الاستيلاء على منازل فلسطينيين في القدس الشرقية، 930 ألف شيكل لإنتاج مقاطع مصوّرة وتنظيم جولات لمؤثرين. واقترحت جامعة بار إيلان إنفاق مليون شيكل على وفود وتدريب خمسين "سفيراً" أكاديمياً على الإقناع والدعاية. وطلبت الأوبرا الإسرائيلية 40 ألف شيكل لتصوير ستين موسيقياً يهودياً وعربياً يؤدّون أغنية مشتركة. وتفيد هذه الطلبات بمعرفة من خطّط للجولة أو اختار الأغنية، فيما تظلّ الموافقة على تمويلها غير محسومة.

سبق الاهتمام بالجامعات الأميركية اتساع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في ربيع 2024. ففي التاسع من نوفمبر 2023، قدّم رافائيل شور، صاحب مؤسسة أوبن دور ميديا، مشروعاً بقيمة 760 ألف دولار، خصّص منه 200 ألف لحملة جامعية تشمل تعيين مسؤول اتصال وشراء مساحات إعلانية، وسمّى هارفارد وستانفورد وجامعتَي بنسلفانيا ونيويورك.

المصدر: العربي الجديد