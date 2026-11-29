وطن للأنباء: وصل 3 شهداء (شهيد جديد وشهيدان متأثران بإصابتَيهما) و12 إصابة، اليوم الأحد، إلى مستشفيات غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقاً للتقرير الإحصائي لوزارة الصحة في القطاع.

أما عن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، فقد بلغ 1,723 شهيداً، إضافةً إلى تسجيل 6,208 إصابات، و854 حالة انتشال جثامين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023، وحتى اللحظة، استُشهد 74,793 مواطناً ومواطنة، وأصيب 176,348 آخرون.

ويواصل الاحتلال الإبادة في قطاع غزة رغم إعلان "وقف النار"، بالتزامن مع الحصار المشدد وحرمان أهالي غزة من مقومات العيش، ما يفاقم معاناتهم اليومية، بالأخص مع اقتراب فصل الشتاء.