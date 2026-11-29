- رئيس الوزراء: شعبنا يمر بمرحلة من أصعب المراحل التي تواجه قضيته الوطنية ووجوده على أرضه.

-تحية لصمود غزة والضفة ومخيمات اللجوء في مواجهة الحرب والاستيطان والتهجير.

- رئيس الوزراء يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

رئيس الوزراء يثمّن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين ويدعو إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال.

-المطلوب إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية لوقف الاستيطان والضم والتهجير.

-تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطن للأنباء: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة من أصعب المراحل التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية، في ظل تعاظم التحديات التي تواجه وجودنا على أرضنا، وحقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مؤكدا أن صمود شعبنا، رغم جسامة التضحيات والمعاناة، هو تأكيد على حقنا التاريخي والمشروع في الحياة بحرية وكرامة على أرض وطننا.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، أن هذه المناسبة تأتي في وقت تتعاظم فيه التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية، موجها تحية إجلال وإكبار إلى أبناء شعبنا الصامدين في قطاع غزة، الذين يواجهون تداعيات حرب مدمرة ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وإلى أهلنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، الذين يتصدون لمخططات الضم والاستيطان والتهجير القسري واعتداءات المستوطنين، وإلى أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات، المتمسكين بهويتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة.

وأكد أن صمود شعبنا ليس مجرد تعبير عن إرادة البقاء، بل هو تأكيد على حقنا التاريخي والمشروع في الحياة بحرية وكرامة على أرض وطننا.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تدرك حجم المعاناة اليومية التي يعيشها أبناء شعبنا، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، واستمرار احتجاز أموالنا الفلسطينية، والقيود المفروضة على الحركة والعمل والإنتاج، مؤكدا أن الأولوية الوطنية ستظل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة له، وحماية الفئات الأكثر تضررا، والعمل على التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة في شطري الوطن، ومواصلة مسيرة الإصلاح والبناء المؤسسي والتجديد الديمقراطي.

وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية، وتكريس الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وحشد طاقات شعبنا وإمكاناته، بما يعزز القدرة على الصمود ويحمي المشروع الوطني.

وأعرب رئيس الوزراء عن عميق تقديره لكافة الشعوب والدول والمؤسسات الدولية، والنقابات والاتحادات والحراكات في العالم، ولكل أحرار العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة، مثمنا الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، وما تعكسه من إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال: "لقد آن الأوان لأن ينتقل التضامن الدولي مع شعبنا من المواقف والبيانات إلى إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية ملموسة، تضمن حماية شعبنا وأرضه، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

ووجه مصطفى رسالة وفاء وأمل وإصرار إلى أبناء شعبنا الصامد، مؤكدا أنه رغم قسوة الواقع، فإننا نؤمن بقدرة شعبنا على تجاوز هذه المرحلة، وبأن إرادتنا الوطنية ووحدتنا وتمسكنا بحقوقنا، إلى جانب التضامن الدولي المتنامي، ستظل أساسا لتحقيق تطلعاتنا المشروعة.

وأكد مواصلة العمل بكل ما أوتينا من إمكانات، وبالشراكة مع أبناء شعبنا وأصدقائنا في العالم، من أجل حماية وجودنا الوطني، وصون كرامة مواطنينا، وتجسيد دولتنا المستقلة ذات السيادة.

وقال: "فلسطين تستحق الحياة والحرية والسلام، وشعبنا يستحق أن يعيش حرا وكريما على أرض وطنه".