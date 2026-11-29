إن البيان المشترك الصادر في 28 تشرين الثاني 2026 عن وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة بشأن الانتخابات الفلسطينية يطرح قضية وطنية وديمقراطية مهمة لكن معالجة هذه القضية لا يجوز أن تقتصر على مطالبة القيادة الفلسطينية بتقديم موعد الانتخابات دون معالجة الأسباب التي تحول دون إجرائها أو تجاهل مسؤولية الاحتلال والمجتمع الدولي عن توفير شروطها وضمان نتائجها.

نحن مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام وتعزيز المؤسسات الوطنية لكننا نرفض أن تتحول الانتخابات إلى استحقاق مفروض بقرار خارجي أو وسيلة للضغط على الفلسطينيين بينما يستمر الاحتلال في فرض الوقائع التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم.

لقد أوضح بيان وزارة الخارجية الفلسطينية الصادر في 29 تشرين الثاني أن موعد الانتخابات أصبح أيلول 2027 مع استعداد القيادة لتقديمه إلى النصف الأول من العام إذا توفرت الظروف اللازمة وهذا الموقف يستدعي من الدول الثماني الانتقال من إصدار المطالب إلى تحمل مسؤوليات عملية.

أولا: لا انتخابات حرة تحت الاحتلال

كيف تطالبون الفلسطينيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بينما تستمر إسرائيل في منع مشاركة القدس الشرقية وفرض الحواجز العسكرية ( الف حاجز منتشرة في الضفة الغربية ) وتوسيع الاستيطان واعتداءات المستوطنين ومواصلة العدوان على غزة واحتجاز أموال المقاصة؟.

إن المطلوب ليس مطالبة الفلسطينيين بتغيير مواعيد الانتخابات فقط بل ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي حقيقي على إسرائيل بما في ذلك استخدام أدوات الضغط والعقوبات المتاحة لإجبارها على إزالة العقبات وتسهيل مشاركة جميع الفلسطينيين في القدس وغزة والضفة الغربية والعمل ضمن جدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين بدلا من الاكتفاء بتكرار الالتزام به.

ثانيا: من يضمن نزاهة الانتخابات ووحدة نتائجها؟

إن لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بمصارحة الشعب الفلسطيني وتقديم تقييم واضح لإمكانية إجراء الانتخابات فعليا في جميع المناطق وليس الاكتفاء بالإعلان عن جاهزيتها اللوجستية والفنية عليها ان توضح كيف ستصل اللجنة إلى قطاع غزة والقدس؟ ومن سيحمي مراكز الاقتراع وصناديق التصويت في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة ومليشيات مرتبطة بالاحتلال؟ وهل تستطيع الشرطة الفلسطينية الانتشار في جميع مناطق القطاع؟ وإذا تعذر ذلك فلماذا لا تعمل الدول الثماني والاتحاد الأوروبي على توفير آلية دولية أو قوة ذات تفويض واضح لحماية العملية الانتخابية؟ وكيف ستضمن مشاركة أبناء شعبنا الذين هُجّروا من غزة إلى مصر ومختلف دول العالم؟.

إننا بحاجة إلى ضمانات فعلية تحمي سرية التصويت وتمنع التزوير والضغط على الناخبين وتحترم النتائج وإلى التزام جميع القوى الفلسطينية بالتداول السلمي للسلطة فهل ستسلم حماس إدارة غزة ومؤسساتها المدنية والأمنية إذا خسرت الانتخابات؟ وإذا فازت في الضفة الغربية هل ستسمح إسرائيل باستمرار عمل المؤسسات والحكومة التي تفرزها الانتخابات أم ستستخدم النتيجة ذريعة لتقويض السلطة الفلسطينية وفرض حصار جديد عليها؟ إن تجربة انتخابات 2006 وما أعقبها من حصار وانقسام يجب أن تكون حاضرة في حساباتنا حتى لا نكرر أخطاء الماضي.

ثالثا: الانتخابات ليست تجديدا للشرعيات فقط بل حماية للقرار الوطني

هناك تطور سياسي بالغ الأهمية لا يجوز تجاهله وهو ترتيبات مجلس السلام التي تضمنتها خطة الرئيس ترامب وأقرها مجلس الأمن في القرار 2803 لعام 2025 والتي ربطت الإدارة الانتقالية لغزة باستكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها وقدرتها على استعادة السيطرة على القطاع وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ستبقى إدارة غزة ومستقبلها السياسي مرهونين بترتيبات انتقالية دولية مفتوحة أم أن الشعب الفلسطيني سيستعيد حقه في تحديد مرجعيته السياسية والإدارية من خلال مؤسساته المنتخبة؟ إن إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس تشريعي جديد ومنح الحكومة المنبثقة عنه الثقة الدستورية يشكل فرصة لتأكيد أن المرجعية التنفيذية والسياسية لإدارة شؤون الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية هي مرجعية فلسطينية منتخبة وليست هيئة انتقالية دولية.

ومن هنا نطالب الدول الثماني بالعمل داخل الأمم المتحدة من أجل تبني موقف وقرار دولي واضح يحترم نتائج الانتخابات الفلسطينية ويعترف بالحكومة التي تنال ثقة المجلس التشريعي المنتخب باعتبارها المرجعية الحكومية الفلسطينية الشرعية ويدعم توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وينهي أي ترتيبات تنتقص من استقلال القرار الوطني أو تحول الإدارة الانتقالية إلى وصاية دائمة.

كما يجب التأكيد على أن تجديد شرعية مؤسسات الحكم لا يعني المساس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات فالانتخابات التشريعية والرئاسية لا تلغي دور المنظمة ولا تحل محل مؤسساتها بل ينبغي أن تكون مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الشراكة الوطنية وتطوير مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.

رابعا: الإصلاح السياسي واستقلال الإرادة الشعبية

إن الإصلاح وإنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات مسؤولية فلسطينية لكنها لا يمكن أن تتحقق بفرض شروط خارجية أو بقرارات تتجاوز الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار جدي بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية للاتفاق على موعد جديد و قواعد الانتخابات وضماناتها واحترام نتائجها وعلى قانون انتخابي يحقق أوسع تمثيل شعبي وهناك أصوات فلسطينية تطالب بمراجعة نظام القوائم المغلقة وفتح النقاش حول نظام الدوائر الفردية الذي يتيح للمواطن اختيار مرشحه مباشرة أو القوائم المفتوحة التي تمنح الناخب حق اختيار القائمة وترتيب مرشحيها بما يمنع القيادات المتنفذة وأصحاب رؤوس الأموال والجهات الخارجية من فرض أسماء بعينها على الناخبين كما يجب أن يتضمن قانون الانتخابات نصوصا واضحة تمنع التمويل الخارجي المباشر وغير المباشر للمرشحين والقوائم وتلزم بالإفصاح عن مصادر التمويل وتضع سقوفا للإنفاق الانتخابي وآليات رقابة ومساءلة وعقوبات قانونية للمخالفين فاستقلال القرار الانتخابي لا يقل أهمية عن نزاهة صندوق الاقتراع ولا يجوز أن تتحول الانتخابات إلى ساحة تتنافس فيها الأموال والنفوذ الخارجي بدلا من البرامج والكفاءات والإرادة الشعبية.

خامسا: دعم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية دولية

إن مطالبة الدول الثماني بتعزيز المؤسسات الفلسطينية لا ينبغي أن تقتصر على تمويل لجنة الانتخابات أو إرسال بعثات مراقبة بل يجب أن تشمل دعما ماليا وسياسيا حقيقيا ومستداما للسلطة الوطنية الفلسطينية والإفراج عن أموال المقاصة ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية وضمان استمرار مؤسساتها وخدماتها والتزاماتها تجاه المواطنين كما نطالب هذه الدول بموقف واضح يحمي مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وشرعيتها الدولية ويرفض أي محاولات لفرض مرجعيات أو هياكل بديلة عنها أو تجاوزها في تحديد مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية إن المطلوب دعم المؤسسات الفلسطينية لا إضعافها وتعزيز استقلال قرارها لا إخضاعه للشروط الخارجية ومساندة مشروع الدولة الفلسطينية لا استبداله بترتيبات إدارية وأمنية انتقالية.

إننا نريد من الدول الثماني أن تكون شريكا في إزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال وأن تمارس الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات ووقف الاستيطان والعدوان وأن تحول التزامها بحل الدولتين إلى خطة سياسية ملزمة بجدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إننا لا نطلب انتخابات شكلية ولا نقبل تأجيلها إلى أجل غير معلوم ولا نريد أن تتحول إلى مدخل لانقسام جديد أو إلى غطاء لفرض ترتيبات دولية على شعبنا نريد انتخابات حقيقية تجدد الشرعيات وتوحد المؤسسات وتحمي منظمة التحرير وتعيد الاعتبار للإرادة الشعبية وتضمن أن يكون القرار الفلسطيني فلسطينيا مستقلا.

إلى الدول الثماني نقول: لا يكفي أن تطالبوا الفلسطينيين بإجراء الانتخابات ولا أن تربطوا دعم مؤسساتهم بمدى استجابتهم لشروطكم المطلوب أن تتحملوا مسؤولياتكم تجاه الاحتلال وأن تمارسوا الضغط عليه وتلزموا إسرائيل بتوفير شروط الانتخابات وأن تدعموا السلطة الفلسطينية ماليا وسياسيا وتحترموا شرعية منظمة التحرير وتوفروا أفقا سياسيا حقيقيا لإنهاء الاحتلال.

ولدى الدول الثماني متسع من الوقت حتى أيلول/سبتمبر المقبل للعمل الجاد على معالجة هذه المعوقات وإزالة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات بدلاً من الانتظار لانتقاد أي تأجيل أو التلويح بالتهديد بوقف الدعم أو إلغاء الانتخابات إذا استمرت تلك المعوقات فالمطلوب دور فاعل في تهيئة الظروف وضمان إجرائها لا الاكتفاء بممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني.

فالانتخابات حق فلسطيني وتجديد الشرعيات مسؤولية وطنية واحترام الإرادة الشعبية أساس الديمقراطية واستقلال القرار الوطني خط أحمر وإنهاء الاحتلال مسؤولية دولية وقانونية.