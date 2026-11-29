وطن للأنباء: عقدت جامعة القدس والهيئة الإسلامية العليا في القدس المؤتمر الأكاديمي المحكم الثامن الدولي تحت عنوان: “القدس تحت الانتداب البريطاني 1948-1917”، وذلك في حرم الجامعة الرئيس بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين الفلسطينيين والعرب، حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom).

وتألفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر من: أ. عزيز العصا (الهيئة الإسلامية العليا بالقدس) مقررًا، وأ.د. عروة صبري (جامعة القدس)، والمحامي أ.د. موسى الدويك، وأ.د. محمد سليم محمد علي (هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس)، وأ. محمود سعيد الأشقر، وأ.د. محمود أبو سمرة، وم. بحري حمدي الزغير (الهيئة الإسلامية العليا بالقدس)، ود. محمد جاموس (جامعة القدس).

وافتتح رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك المؤتمر، وأكد أن التعاون بين المؤسسة الدينية والأكاديمية قادر على خدمة المدينة وتاريخها، وأن دور الجامعة يتمثل في توثيق الرواية الفلسطينية بالمنهج العلمي وتوريثها للأجيال، فالبحث العلمي شكل من أشكال الصمود، وحماية الذاكرة جزء من حماية المدينة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات داخل الوطن وخارجه.

وأشاد أ.د. أبو كشك بالمبادرة الوطنية التي قادها السيد منيب المصري لمساءلة بريطانيا قانونيًا عن مسؤوليتها التاريخية عن وعد بلفور، والتي بدأت بخطوات أمام المحاكم الفلسطينية ثم امتدت إلى القضاء البريطاني، بالتوازي مع لقاءات سياسية تطالب بالاعتذار الرسمي والتعويض، واستعانت بخبراء في القانون الدولي، في مسعى لنقل القضية إلى ساحة المساءلة القانونية، مؤكدةً أن مرور أكثر من قرن لا يُسقط الحق.

وبين أ.د. أبو كشك التتابع الزمني عبر محطات انتقلت فيها السيطرة على القدس من الانتداب البريطاني إلى الاحتلال الإسرائيلي، ثم الاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمةً لإسرائيل، معتبرًا وعد بلفور حلقة أساسية في هذا المسار، وأن العودة إلى تلك الحقبة ضرورة لفهم الحاضر.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا د. عكرمة سعيد صبري، إن الهيئة الإسلامية العليا حرصت على عقد المؤتمر الدولي الثامن «القدس تحت الانتداب البريطاني»

لتسليط الضوء على هذه الفترة الخطيرة، التي حمل فيها الانتداب مؤامرة على الشعب الفلسطيني لا يزال أثرها قائمًا حتى اليوم.

وأشار إلى أن بين أيدي الحضور مجموعة أبحاث أعدّها خبراء أكاديميون تتناول جوانب من هذه الحقبة وحياة الفلسطينيين فيها، وتُبرز قدرة الشعب المرابط على الحفاظ على هويته ووجوده، ولفت إلى قلة عدد المؤرخين لهذه الحقبة قياسًا بغيرها، وهو ما دعا الهيئة إلى عقد المؤتمر، واختتم حديثه بشكر اللجنة التحضيرية، وموظفي الهيئة والباحثين أصحاب الأبحاث المحكّمة، وجامعة القدس ورئيسها.

وجاء المؤتمر في ثلاث جلسات، حيث عنونت الجلسة الأولى بالتعليم في القدس خلال فترة الانتداب البريطاني، برئاسة أ.د. عروة صبري، وضمت ثلاث مداخلات: «التعليم في المسجد الأقصى»، د. ناجح بكيرات، «المقدسيون في مواجهة الحكم البريطاني: روضة المعارف بالقدس أنموذجًا»، أ.د. سيد إسماعيل، «سياسات التعليم البريطانية في القدس: الكلية العربية نموذجًا في تشكّل الفئة المتعلمة والوعي الاجتماعي (1918 ـ 1948)»، أ. مازن الجعبري.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، برئاسة أ.د. محمد عساف، في ثلاث مداخلات هي: «القدس في عهد الانتداب البريطاني: دراسة في التحولات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية (1918 ـ 1948)»، أ.د. عبد الجبار خليلية، «الاستشراق والسلطة الاستعمارية في إعادة تشكيل الفضاء الحضري في القدس: محيط باب الخليل نموذجًا (1917 ـ 1948)»، أ. فريدة محمد علي، «تحولات الحقل الديني الفلسطيني من نهايات العهد العثماني وحتى العام 1936»، د. خالد الزواوي.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان: التحولات السياسية والقانونية، برئاسة أ.د. موسى دويك، وقدمت عبرها أربع مداخلات، هي: «القدس من منظور الاستشراق البريطاني وسياسة الانتداب (1918 ـ 1948)»، د. محمد رضوان، «القدس وسياسة بريطانيا من 1917 ـ 1948م: دراسة تحليلية بين جدلية المواقف الدولية والمصالح الاستعمارية»، أ.د. نعمان عمرو، «النكبة (1947 ـ 1949): المقدمات والإعدادات»، د. عزيز العصا، «شهداء ثورة البراق المقدسية في الغناء الشعبي»، د. إدريس جرادات. وأوصى المؤتمر بضرورة التركيز على دعم البحث والمختصين الأكاديميين في الموضوع لقلة الباحثين فيه، وتوثيق الأرشيف التعليمي في القدس في الفترات المختلفة بجمع الوثائق ذات الصلة بالتعليم باعتبارها جزءًا من الذاكرة، وضرورة إدراج التاريخ التعليمي في المناهج الوطنية، واستلهام تجارب المقدسيين في إنشاء المدارس الأهلية والخاصة في عهد الانتداب البريطاني.

كما أكد المؤتمر أهمية تشجيع الباحثين على إجراء دراسات مقارنة بين السياسة التعليمية البريطانية آنذاك، والسياسات الإسرائيلية الحالية في مدينة القدس، لإبراز امتداد الأساليب الاستعمارية، وإجراء دراسات تفصيلية حول أثر المخططات الهيكلية البريطانية في الملكية العربية بالقدس، وكذلك دراسة الأدوات القانونية والدبلوماسية الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الأماكن المقدسة، ونشر الأدب الفلسطيني، وتحديدًا موضوعات الثقافة والشعر والفرق الفنية الشعبية الفلسطينية، وإجراء الدراسات حول أحداث النكبة بمختلف الآليات وعدم الركون للرواية الإسرائيلية.