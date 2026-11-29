وزارة الأشغال: أكثر من 100 ألف أسرة تعيش في خيام متهالكة و94% من سكان القطاع بحاجة إلى مساعدات الإيواء

وطن للأنباء: حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من تفاقم المخاطر الإنسانية التي تهدد النازحين في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، في ظل انتشار الخيام المتهالكة ووجود مئات آلاف النازحين في مناطق معرضة للفيضانات وتجمع مياه الأمطار، مشيرة إلى أن نحو 950 ألف نازح يواجهون مخاطر الغرق بدرجات متفاوتة.

وقالت رئيس فريق الإعمار في الوزارة، رقية أبو الرب، إن الواقع الإنساني في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، صعب للغاية، في ظل تفاقم أزمة الإيواء، موضحة أن أكثر من 100 ألف أسرة تعيش داخل خيام متهالكة، فيما يحتاج نحو 94% من سكان القطاع إلى مساعدات مرتبطة بالإيواء والمستلزمات المنزلية.

وأضافت أبو الرب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على مسارات متوازية للتخفيف من معاناة النازحين، تشمل تحسين مواقع الإيواء، وإنشاء مراكز جديدة، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والركام، وإعادة استخدامه في فتح الطرق وتهيئة مواقع النزوح.

تدخلات في 168 موقعاً لمواجهة مخاطر الفيضانات

وأشارت إلى تنفيذ تدخلات ميدانية في 168 موقعاً للنزوح الأكثر عرضة للغرق، شملت رفع منسوب الأراضي، وتثبيت الخيام، وتوفير الشوادر، وتحسين ظروف الإقامة، إلى جانب إنشاء 23 مركز إيواء تتسع لأكثر من أربعة آلاف نازح، وتجهيز 13 موقعاً إضافياً للتدخل.

وحذّرت أبو الرب من أن حجم التدخلات المتاحة لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الاحتياجات والمخاطر، في ظل شح الموارد وعدم توفر الخيام ومستلزمات الإيواء، رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من آثار المنخفضات الجوية.

الأمم المتحدة: أكثر من 400 ألف نازح في مواقع عالية الخطورة

وفي السياق، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع مصنفة ضمن المناطق المتوسطة إلى المرتفعة الخطورة من الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف شخص في مواقع عالية الخطورة.

ووفق التقرير، فإن الإمدادات المتاحة لا تكفي سوى لتقديم مساعدات إيواء جزئية لنحو 18% من الأسر التي تحتاج إلى دعم استعداداً لموسم الأمطار، والبالغ عددها نحو 294 ألف أسرة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتوفرة.

كما أفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، في بيانات نشرتها وكالة "وفا"، بأن الأمطار والفيضانات الأخيرة تسببت بتضرر أكثر من 46 ألف أسرة، وتدمير أكثر من تسعة آلاف مأوى، وفق التقديرات الأولية حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

مطالب بإدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة ومواد البناء

وشددت أبو الرب على ضرورة تكثيف الضغط لإدخال الكرفانات والبيوت المتنقلة ومواد البناء إلى قطاع غزة، لتحسين ظروف إقامة النازحين وتوفير مأوى يحميهم من الأمطار والفيضانات، لافتة إلى أن سكان القطاع يستقبلون شتاءهم الرابع في ظل استمرار الظروف الإنسانية الصعبة وغياب الإمكانات الكافية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتزايد المخاوف من تداعيات المنخفضات الجوية على مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية، في ظل تضرر البنية التحتية وشح مواد الإيواء، الأمر الذي يجعل الأمطار والسيول تهديداً إضافياً لحياة السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.