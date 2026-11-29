وطن للأنباء: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في بيانٍ اليوم الأحد، ثبات الشعب اليمني في التصدي للعدوان السعودي الذي يقتل الأطفال والنساء ويرتكب جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار الحوثي إلى أنّ العدوان السعودي يستهدف، بإشراف أميركي وإسرائيلي وبريطاني، الأسواق والمساكن والمساجد والمدارس والمستشفيات والخدمات العامة بالقنابل والصواريخ.

في السياق، شدد الحوثي على أهمية كشف جرائم المحتل البريطاني بحق الشعب اليمني والأمة الإسلامية، خلال حقبة احتلاله المباشر للبلدان العربية والإسلامية.

كما أكد الحوثي ثبات الشعب اليمني في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، إنساناً وأرضاً ومقدسات، باعتبارها قضية تعني الأمة بأسرها.

وجدد الحوثي تضامنه مع الشعب البحريني وعلمائه الذين "يعانون من اضطهاد وجرائم سلطة آل خليفة الموالية للصهاينة والخاضعة لأميركا وبريطانيا".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه السعودية عدوانها على اليمن مرتكبةً المجازر بحق المدنيين، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ العدد الإجمالي للغارات منذ بدء التصعيد بلغ 6124 غارة جوية وصاروخاً، وفق آخر المعطيات.

في المقابل، تواصل القوات المسلحة اليمنية ردها المشروع على العدوان مستهدفةً المنشآت الحيوية في العمق السعودي، كما تتصدى للتحشيدات التابعة للسعودية في الأراضي اليمنية.

على صعيد بريطانيا، شدّدت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء على أنّ أيّ خطوة عدائية بريطانية من شأنها إلحاق الضرر بالشعب اليمني ستواجه بالمثل، معتبرةً أنّ الإجراءات العدائية البريطانية أتت بغرض شرعنة الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت، إدراج حركة أنصار الله وقياداتها ضمن نظام العقوبات، في خطوة تشمل تجميد الأرصدة، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، وعدم الأهلية لإدارة الشركات البريطانية، مبرّرةً قرارها بما وصفته بـ"تجدّد العمليات العسكرية داخل اليمن، واستهداف البنية التحتية في السعودية".

المصدر: "الميادين"