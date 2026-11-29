وطن للأنباء: نشر موقع "إكسيوس" مقالاً تناول فيه الأثمان والتداعيات السياسية لولاء نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، للرئيس دونالد ترامب، وانعكاس مواقفهما المتباينة من الحرب على إيران وقضية شركة "إنفيديا" على مستقبلهما السياسي، لا سيما فرص الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028.

نص المقال منقولاً إلى العربية:

يُعدّ كلّ من جي دي فانس وماركو روبيو أبرز الجمهوريين المرشحين لخلافة الرئيس دونالد ترامب، لكنّ الأسابيع القليلة الماضية أظهرت إلى أيّ مدى يمكن أن تُثقل القرارات التي اتخذاها رغم معارضتهما أو تحفّظهما عليها، كاهلَ مستقبلهما السياسي.

لقد تسبّب تراجع شعبية ترامب في خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في "الكونغرس" خلال انتخابات التجديد النصفي. وتُظهر الحرب مع إيران، وما يُعرف الآن بقضية جنسن هوانغ، مدى صعوبة أن يخوض فانس أو روبيو سباقاً رئاسياً بشروطهما ورؤيتهما السياسية الخاصة.

لا تكمن المشكلة فقط في أنّ فانس وروبيو اختلفا مع ترامب، بل في أنّ هاتين الحادثتين تمسّان جوهر الهوية السياسية لكلّ منهما.

قدّم فانس نفسه باعتباره ممثّلاً لجيل جديد من الجمهوريين المناهضين للتدخّل العسكري، والمتشكّكين في محاولات حلّ مشكلات العالم، وخالف التوجّه الجمهوري التقليدي القائم على الدعم المطلق لـ "إسرائيل". وقد دافع عن موقفه الرافض لخوض الحرب مع إيران، وحمّل الحرب مسؤولية الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

برز اسم روبيو في مجلس الشيوخ باعتباره من صقور السياسة الخارجية، ومن أشد المنتقدين لروسيا والصين، حتى إن الصين فرضت عليه عقوبات عام 2020. وفي أيار/مايو، وخلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" باتجاه الصين، حذّر ترامب من علاقة هوانغ بشخص يُشتبه في أنه جاسوس صيني.

خلال الأسابيع الأخيرة، اضطر فانس وروبيو إلى مواجهة التبعات السياسية للمناصب التي يشغلانها في إدارة ترامب، وذلك بصورة علنية ومحرجة للغاية.

وأثارت انتقادات فانس بعد الانتخابات، والتي حمّل فيها الحرب مسؤولية خسائر الجمهوريين، استياء ترامب، بحسب تقارير صحفية. ورغم أنّ الرئيس وافق فانس على أنّ الناخبين استاءوا من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب، فإنه أشار بوضوح إلى أنّ نائبه لم يقل إنّ قرار الدخول في الحرب كان صائباً.

وعندما سُئل فانس الأسبوع الماضي، بحضور ترامب، عمّا إذا كانت الحرب تستحق خسارة الجمهوريين في الانتخابات، امتنع عن إعطاء إجابة واضحة، وقال: "أعتقد أنّ الرئيس هو من يتخذ القرار، والرئيس قال إنه كان سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى. أما وجهة نظري، فهي أنّ هدفي ومهمتي يتمثلان في دعم رئيس الولايات المتحدة".

أما عندما صرخ أحد الصحافيين موجّهاً سؤالاً إلى روبيو بشأن إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركة "إنفيديا"، فقد استدار وزير الخارجية وغادر المكان من دون الإجابة.

وفي هذا السياق، كتب جيري بيكر، المحرر العام في صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالاً هذا الأسبوع دعا فيه روبيو إلى مغادرة إدارة ترامب، قائلاً: "مع اتضاح أنّ سياسة ترامب تُلحق العار بأميركا، وتُفسدها، وتُضعفها، لم يعد أمام روبيو سوى الاستمرار في الدفاع عنها علناً، بينما يحاول طمأنة الأشخاص الشرفاء بأنه لا علاقة له بها".

كان فانس وروبيو على طرفي نقيض في موقفيهما من الحرب على إيران وقضية "إنفيديا".

عارض فانس الدخول في الحرب على إيران، لكنه خسر معركته داخل الإدارة. أما روبيو، فكان ولا يزال أحد أبرز المدافعين عن قرار الرئيس شنّ الهجوم. وقد يشكّل هذا الموقف بدوره مشكلة له إذا قرّر الترشّح للرئاسة عام 2028، خصوصاً إذا استمرت الحرب في إثارة هذا المستوى من الرفض الشعبي.

ساعد فانس ترامب على ترتيب عودة هوانغ، رغم التقارير التي أفادت بأنّ روبيو كان قد حذّر الرئيس بشأن الرئيس التنفيذي للشركة، ولم يعلن أيّ من الرجلين أنه سيترشّح للرئاسة عام 2028، رغم أنّ فانس يُعدّ منذ فترة طويلة المرشّح الأكثر توقّعاً لخوض السباق.

ويخطط فانس للانتظار إلى ما بعد بداية العام الجديد لاتخاذ قراره، وربما يؤجّل ذلك حتى أواخر فصل الربيع.

أما روبيو، فقد أشار إلى أنه لن يترشّح إذا قرّر فانس خوض السباق. ومن الجدير بالذكر أنّ الرجلين أصبحا صديقين خلال فترة عملهما معاً في مجلس الشيوخ، ثم لاحقاً في إدارة ترامب.

وعليه، إنّ تولّي منصبي الرجل الثاني في الإدارة الأميركية وكبير الدبلوماسيين فيها منح فانس وروبيو مكاسب سياسية واضحة، لكنّ الجوانب السلبية لهذا الخيار بدأت تظهر الآن، مع دخول ترامب عاميه الأخيرين في الرئاسة.

المصدر: "الميادين نت"

