وطن للأنباء: استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال قرب ملعب فلسطين في حي الرمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء الغارة، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو حميد شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، حيث استهدفت دباباتها المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس، وأطلقت نيرانها بكثافة باتجاه وسط المدينة وغربها، ولا سيما شرقي منطقة بطن السمين.

كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في بحر خان يونس، فيما أطلق الطيران المروحي النار في منطقة قيزان النجار، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق عدة من قطاع غزة.