وطن للأنباء: وثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى تسجيل 490 اعتداء منذ مطلع تشرين الثاني الجاري، بمعدل يقارب 30 اعتداء يوميا، أسفرت عن إصابة 60 فلسطينيا على الأقل، واستشهاد مواطنين اثنين.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي للفترة الممتدة من 21 إلى 27 تشرين الثاني الجاري، أن اعتداءات المستوطنين شملت إحراق 12 مركبة في محافظتي رام الله والبيرة وسلفيت، بينها سبع مركبات في كفر مالك، وثلاث في دير أبو مشعل، ومركبتان في دير السودان، إضافة إلى إحراق غرفة زراعية في دير بلوط.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد المسنة فضة محمد فهيدات، في 16 تشرين الثاني الجاري، إثر إطلاق مستوطنين النار عليها خلال هجوم على قرية الديوك التحتا غرب أريحا، والشاب حمزة مسعود سليم عبدو، في 20 تشرين الثاني، برصاص حراس مستوطنة "بيت إيل" قرب عين ماء في قرية دورا القرع شمال شرق رام الله.

ولفت إلى أن معطيات داخلية لجيش الاحتلال، كشف عنها موقع "واللا" العبري، أظهرت ارتفاع هجمات المستوطنين من 675 هجوما عام 2024 إلى 845 هجوما عام 2025، ونحو 1200 هجوم حتى تشرين الثاني الجاري.

كما نقل التقرير عن معطيات لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نشرتها إذاعة جيش الاحتلال، تورط أكثر من 700 مستوطن في أعمال عنف وإرهاب بالضفة الغربية خلال العام الجاري، بينهم نحو 100 يصنفهم الجهاز محرضين رئيسيين يقودون الاعتداءات وينسقون أنشطتهم داخل البؤر الاستيطانية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى إعلان وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس توجهه لنقل مسؤولية التعامل مع جرائم المستوطنين من الجيش إلى الشرطة، فيما وصف رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت إحراق الممتلكات والسيارات والمنازل على يد مجموعات متطرفة بأنه "إرهاب يهودي"، مطالبا بمحاسبة مرتكبي الاعتداءات.

وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، كشف التقرير عن تحريك مخططات لإقامة 1515 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، تشمل كرني شومرون وحرشا وعيتس أفرايم.

كما أشار إلى قرار تخصيص أكثر من 28 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية للمستوطنين لأغراض الرعي، إضافة إلى 584 دونما لإنشاء خزانات مياه قرب قرية فصايل في الأغوار، لافتا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة التوسع في البؤر الرعوية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وتناول التقرير سلسلة من الاعتداءات في محافظات الضفة الغربية، شملت مهاجمة المنازل والمركبات، وإحراق الممتلكات، والاعتداء على المواطنين، واقتلاع أشجار الزيتون، إلى جانب عمليات هدم وتجريف وإخطارات بالهدم، وإغلاق طرق ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.