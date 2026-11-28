وطن للأنباء: أكّد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد كيومرث حيدري، أنّ قوات بلاده ستستهدف أيّ موقع يشكّل تهديداً لإيران.

وأضاف حيدري أنّ أي نقطة في العالم يُطلق منها النار على إيران ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.

وتؤكد إيران عبر قواتها المسلحة أنها ستردّ على أي مستوى من التهديد، وأياً كان نوعه، بردٍّ فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية.

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران، اللواء مصطفى إيزدي قد أوضح أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية استطاعت تحدي أكبر قوة عسكرية في العالم، مؤكداً أن هذا المسار سيستمر، ومشيراً إلى أن مدى الصواريخ شهد تطوراً مذهلاً، وأن بلاده أصبحت أكثر استعداداً في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي.

المصدر:"الميادين"