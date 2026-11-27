وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو خلال ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق.

ويوم غد السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.